Lotta in Love
Folge 77: Gebrochenes Herz
25 Min.Ab 12
Lotta ist am Boden zerstört, als sie den Kuss zwischen Michael und Alex sieht. Gekränkt geht sie nach Hause. Klaus lässt Laurenz wenig später bei ihr anrufen: Er brauche sie zum Singen. Lotta schminkt sich trotzig ihre Trauer aus dem Gesicht und geht ins Studio. Olivia und Alex streiten sich. Olivia hackt auf Markandeja herum, daraufhin feuert Alex ihre Mutter als Managerin. Simone und Leonie unterhalten sich. Als die Sprache auf die Geburt ihrer Kinder kommt, weicht Simone aus.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH