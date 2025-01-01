Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Stix' Tod

ProSiebenStaffel 1Folge 88
Stix' Tod

Stix' TodJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 88: Stix' Tod

24 Min.Ab 12

Noch ein Tag bis zu Stix' Beerdigung: Lotta ist nach dem Trubel der Ereignisse bemüht, ihr Leben neu zu ordnen. Dazu gehört erstmal ein neuer Job. Vince bietet ihr an, im Leonies zu arbeiten. Natürlich würde Lotta lieber singen als kellnern - doch schließlich willigt sie ein. Michael will Lotta verbieten, zur Beerdigung zu erscheinen. Er glaubt sich im Recht, weil Lotta eine derart skrupellose und falsche Person ist, die alle nur angelogen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen