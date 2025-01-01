Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Zeit des Aufbruchs

ProSiebenStaffel 1Folge 93
Zeit des Aufbruchs

Zeit des AufbruchsJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 93: Zeit des Aufbruchs

24 Min.Ab 12

Anna überzeugt Lotta, dass sie Michael endlich vergessen und an ihre Karriere denken soll - wäre da nicht immer noch ihre Auftrittsangst. Leander stellt Lotta ein Ultimatum: Wenn sie nicht innerhalb von zwei Tagen ihre Angst besiegt, hat er an ihr kein Interesse mehr. Kaye erwischt Ninja mit einem Groupie im Bett und reist überstürzt nach London ab. Tabatha verabredet sich indes endlich mit Hendrik. Mit einer Intrige gelingt es Jessie jedoch, dieses Treffen zu vereiteln ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen