Lou!
Folge 10: Regen-Romantik
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou möchte ihrer Mutter zu einem romantischen und unvergesslichen Erlebnis mit Richard verhelfen. Als sie sieht, wie Richard seine Campingausrüstung in den Keller bringt, kommt ihr die zündende Idee: die zwei sollen im nahegelegenen Park gemeinsam campen. Doch schon beim Aufbau der Zelte zeigen die beiden Verliebten, dass sie auch ganz anders sein können, nämlich unausstehlich.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat