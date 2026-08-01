Lou!
Folge 2: Pisten-Panne
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Um möglichst viel Zeit mit Tristan auf der Piste verbringen zu können, will Lou ihm gestehen, dass sie als Skifahrerin eine Niete ist. Dabei hofft sie darauf, dass er es ihr dann beibringen will. Doch zunächst einmal verpassen sich die beiden mehrere Male nur knapp. Um schließlich doch noch zu ihm zu gelangen, muss Lou eine steile Piste hinunterfahren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat