Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lou!

Liebes-Orakerl

KinderweltStaffel 3Folge 5vom 01.08.2026
Liebes-Orakerl

Liebes-OrakerlJetzt kostenlos streamen

Lou!

Folge 5: Liebes-Orakerl

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou hat ihrem Schwarm Tristan eine SMS geschickt, doch es kommt keine Antwort von ihm. Dadurch kommen in ihr Zweifel auf, ob Tristan wirklich der Mann ihres Lebens ist. Aus dieser Verunsicherung heraus wendet sie allerlei fragwürdige Orakeltechniken an, um einen Blick in die Zukunft werfen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lou!
Kinderwelt
Lou!

Lou!

Alle 5 Staffeln und Folgen