Lou!
Folge 8: Doppel-Date
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Es ist Valentinstag. Das Glück scheint nun endlich seinen Lauf zu nehmen, denn Lou erhält eine Einladung von Tristan und ihre Mutter eine von Richard. Oder könnte da doch noch etwas dazwischenkommen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat