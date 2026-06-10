Staffel 11Folge 15vom 10.06.2026
Bahamian RhapsodyJetzt kostenlos streamen
Love & Hip Hop: Atlanta
Folge 15: Bahamian Rhapsody
41 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 16
Mena muss sich endlich den harten Konsequenzen ihrer Taten stellen. Sierra versucht, die Kluft zwischen Spice und Bambi zu schließen. Als Spice herausfindet, was Karlie hinter ihrem Rücken getan hat, sieht sie rot.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Love & Hip Hop: Atlanta
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Musik, Hip-Hop & rap
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 11-12, Season 12: MTV & © Season 11: MTV Germany