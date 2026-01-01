Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Hinter der Mauer

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 21
Joyn Plus
Hinter der Mauer

Hinter der MauerJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 21: Hinter der Mauer

46 Min.Ab 12

Thornton, der sich für den Tod seines Freundes Karsov - eines bekannten Dissidenten - verantwortlich fühlt, fliegt heimlich nach Moskau, um wenigstens dessen Tochter in Sicherheit zu bringen. MacGyver reist seinem Freund hinterher. Sie finden Karsovs Tochter Marya und können sie mit Müh und Not vor der Geheimpolizei retten. Sie erzählt, dass ihr Vater gar nicht tot ist, sondern in einer psychiatrischen Klinik gefangen gehalten wird. Gemeinsam versuchen sie, Karsov zu befreien ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen