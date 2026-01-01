MacGyver
Folge 21: Hinter der Mauer
46 Min.Ab 12
Thornton, der sich für den Tod seines Freundes Karsov - eines bekannten Dissidenten - verantwortlich fühlt, fliegt heimlich nach Moskau, um wenigstens dessen Tochter in Sicherheit zu bringen. MacGyver reist seinem Freund hinterher. Sie finden Karsovs Tochter Marya und können sie mit Müh und Not vor der Geheimpolizei retten. Sie erzählt, dass ihr Vater gar nicht tot ist, sondern in einer psychiatrischen Klinik gefangen gehalten wird. Gemeinsam versuchen sie, Karsov zu befreien ...
