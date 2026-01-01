Ein Killer mit tausend GesichternJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 22: Ein Killer mit tausend Gesichtern
44 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver und Thornton sind dem international gesuchten Killer Piedro auf der Spur. Piedro engagiert für Kurierdienste Callgirls, die er anschließend "zum Schweigen bringt." Als eines dieser Mädchen vor den Augen ihrer Schwester Terry stirbt, schwört diese Rache. MacGyver und Thornton gelingt es schließlich, Piedro zu schnappen. MacGyver übernimmt nun gegenüber den unbekannten Auftraggebern die Rolle des Killers - und wird deshalb beinahe von Terry getötet ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.