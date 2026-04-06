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MADE IN GERMANY

Die spektakulärste Achterbahn Europas entsteht

WELTFolge vom 06.04.2026
Die spektakulärste Achterbahn Europas entsteht

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MADE IN GERMANY

Folge vom 06.04.2026: Die spektakulärste Achterbahn Europas entsteht

51 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 6

Für den belgischen Freizeitpark Plopsaland De Panne entsteht in Waldkirch im Schwarzwald einer der modernsten und extremsten Spinning Coaster der Welt. Hierbei drehen sich die Wagen horizontal auf einer vertikalen Achse. Für das komplexe Fahrgeschäft müssen 723 Tonnen Material geschweißt, transportiert und schließlich vor Ort zusammengesetzt werden - ein logistischer Kraftakt. Dafür entstehen 98 Schienenteile in sogenannter Fachwerkstruktur, die teilweise in Handarbeit gefertigt werden.

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