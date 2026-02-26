Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MADE IN GERMANY

Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)

WELTStaffel 1Folge 6vom 26.02.2026
Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)

Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)Jetzt kostenlos streamen

MADE IN GERMANY

Folge 6: Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)

51 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

Autos, Industrieanlagen, Kuckucksuhren: Allesamt sind sie „Made in Germany“ und bekannt für ihre herausragende Qualität. Noch weitaus speziellere Produkte werden in Deutschland hergestellt, darunter filigrane Violinen aus feinstem Fichtenholz nach dem Vorbild italienischer Geigenbauer des 18. Jahrhunderts und der teuerste Whisky Deutschlands, welcher seit zwei Jahrzehnten in einer Destillerie am idyllischen Schliersee in Bayern produziert wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MADE IN GERMANY
WELT
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Alle 1 Staffeln und Folgen