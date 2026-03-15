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MADE IN GERMANY

Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)

WELTFolge vom 15.03.2026
Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)

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MADE IN GERMANY

Folge vom 15.03.2026: Made in Germany - Besondere Produkte aus Deutschland (1)

51 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Autos, Industrieanlagen, Kuckucksuhren: Allesamt sind sie „Made in Germany“ und bekannt für ihre herausragende Qualität. Noch weitaus speziellere Produkte werden in Deutschland hergestellt, darunter filigrane Violinen aus feinstem Fichtenholz nach dem Vorbild italienischer Geigenbauer des 18. Jahrhunderts und der teuerste Whisky Deutschlands, welcher seit zwei Jahrzehnten in einer Destillerie am idyllischen Schliersee in Bayern produziert wird.

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