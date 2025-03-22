Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Methoden wie im Wilden Westen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 22.03.2025
47 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Billy Joe Bob kommt nach Hawaii, um nach seiner Schwester Carol Ann zu suchen. Magnum bittet er dabei um Hilfe. Der Privatdetektiv findet heraus, dass Carol Ann als Sängerin scheiterte und dann als Prostituierte arbeitete. Eines Tages verschwand sie spurlos. Als sich herausstellt, dass der berüchtigte Verbrecherboss Ito Sun in den Fall verwickelt ist, glaubt Magnum, dass der Gangster Carol Ann ermorden ließ. Sofort macht Billy Joe sich auf den Weg, um den Mord zu rächen ...

