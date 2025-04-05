Magnum
Folge 11: KGB im Spitzenschuh
47 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12
Das Giroux-Ballett gastiert auf Hawaii, und Ballettliebhaber Robin Masters bietet den Tänzerinnen an, auf seinem Anwesen zu wohnen. Für die berühmte Solotänzerin Kendall Chase hat er sogar Magnum als Leibwächter engagiert. Eines Abends kommen sich die beiden näher, und Kendall erzählt ihm von einer Affäre mit Steven, einem Korrespondenten aus Moskau, der urplötzlich verschwunden ist. Magnum beginnt zu recherchieren - und plötzlich taucht das KGB auf ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH