Gefahr unter Wasser

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 22.03.2025
47 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Marion Hammond beauftragt Privatdetektiv Magnum, nach ihrem Vater zu suchen. Der Wissenschaftler ist in dem - angeblich verfluchten - Nihoa-Kanal verschwunden. Magnum befragt Professor Martinez, die mit Hammond zusammengearbeitet hat. Ihr hawaiianischer Gehilfe ist hingegen von dem Fluch überzeugt und will unbedingt verhindern, dass Magnum zum Nihoa-Kanal vordringt. Doch Magnum lässt sich auch von einem Fluch nicht aufhalten ...

