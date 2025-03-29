Kalter Krieg unter heißer SonneJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 4: Kalter Krieg unter heißer Sonne
46 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12
Der russische Pilot Yuri Dolgof hat sich vor über einem Jahr mit einer MIG-30 nach Maui abgesetzt und dort politisches Asyl und eine neue Identität erhalten. Jetzt wendet er sich Hilfe suchend an Magnum. Yuris russische Freundin Nina befindet sich momentan anlässlich eines Besuchs russischer Leichtathletik-Sportler auf Hawaii und möchte um jeden Preis bei ihrem früheren Lebensgefährten bleiben. Magnum und seinen Freunde versuchen zu helfen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH