SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9
Folge 9: Spiel mit dem Tod

47 Min.Ab 6

Mad Buck Gibson, ein alter Freund von Mr. Masters, möchte seine Freunde auf Hawaii besuchen. Sein dramatischer Auftritt: Er springt von einem fliegenden Doppeldecker auf das Anwesen, "landet" dabei leider auf Higgins und kommt mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Joan, Gibsons Ex-Ehefrau, die von ihm noch eine hohe Unterhaltssumme bekommt, bittet Magnum, auf ihn aufzupassen. Nachforschungen ergeben, dass Gibson unheilbar an Knochenkrebs erkrankt ist ...

