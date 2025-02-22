Magnum
Folge 11: Aus Spiel wird ernst
47 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 6
Der 11-jährige Danny Lin - Prinz von Jororo - ist zu Besuch auf Robin Masters' Anwesen. Mit seinem Baseballteam tritt er gegen die von T.C. trainierte Mannschaft an. Um Dannys Sicherheit zu garantieren, passt Privatdetektiv Magnum auf ihn auf. Als der Junge nur knapp einem Anschlag entgeht, muss Magnum erkennen, dass es einige Terroristen auf den Prinzen abgesehen haben. Und jemand aus Dannys nächstem Umfeld scheint den Verbrechern Tipps zu geben ...
