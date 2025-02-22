Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Aus Spiel wird ernst

NBCUniversalStaffel 4Folge 11vom 22.02.2025
Aus Spiel wird ernst

Aus Spiel wird ernstJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 11: Aus Spiel wird ernst

47 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 6

Der 11-jährige Danny Lin - Prinz von Jororo - ist zu Besuch auf Robin Masters' Anwesen. Mit seinem Baseballteam tritt er gegen die von T.C. trainierte Mannschaft an. Um Dannys Sicherheit zu garantieren, passt Privatdetektiv Magnum auf ihn auf. Als der Junge nur knapp einem Anschlag entgeht, muss Magnum erkennen, dass es einige Terroristen auf den Prinzen abgesehen haben. Und jemand aus Dannys nächstem Umfeld scheint den Verbrechern Tipps zu geben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen