Magnum
Folge 6: Ein Liebesbrief auf Abwegen
47 Min.Ab 12
Gerade noch rechtzeitig kann Higgins die Entführung von Lady Wilkerson verhindern. Vor einigen Jahren lernte er die attraktive Dame kennen und hegte eine tiefe Zuneigung für sie. Jetzt ist sie in finanziellen Schwierigkeiten und bittet Higgins, ihr beim Verkauf ihres Familienschmucks zu helfen. Der willigt natürlich ein, in der Hoffnung, dass seine Gefühle endlich erwidert werden. Doch unglücklicherweise trifft die schöne Frau auf Magnum, und den findet sie interessanter ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
