NBCUniversalStaffel 5Folge 12
Folge 12: Diamantenrausch

47 Min.Ab 12

In Kürze soll auf Robin Masters' Anwesen eine Juwelen-Ausstellung stattfinden. Um zusätzliche Sicherheit für die wertvollen Schmuckstücke zu gewährleisten, wird die attraktive Krista Villoroch eingestellt. Ganz zur Freude von Magnum, der Krista überaus anziehend findet - und sie ihn auch. Doch ihre Liebelei steht unter keinem guten Stern, denn Krista ist in Wirklichkeit die Tochter des berüchtigten Juwelendiebs Doc Villoroch ...

NBCUniversal
