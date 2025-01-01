Magnum
Folge 21: Alte Freunde
47 Min.Ab 12
Kaum ist Rabbi Asher Solomon auf Hawaii gelandet, wird er auch schon Opfer eines Überfalls: Dabei wird ihm die heilige Thora gestohlen. Magnum soll nun helfen, das wertvolle Stück wiederzufinden. Bei den Ermittlungen müssen sie jedoch bald feststellen, dass weitaus mehr Menschen in den Fall verstrickt sind, als zuvor angenommen. Sogar Lieutnant Tanaka hat etwas mit der Sache zu tun. Und: Einige der Beteiligten scheuen nicht vor Gewalt und Mord zurück!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH