Magnum
Folge 15: Das Alptraum-Schiff
46 Min.Ab 6
Magnum und Higgins bewachen eine wertvolle hawaiianische Statue, die auch der Grund für den Einbruch in ihrem Haus sein soll. Bevor die Statue ins Museum kommt, soll sie allerdings noch auf einer Kreuzfahrt ausgestellt werden, und Magnum, T.C. und Rick erhalten den Auftrag, die Statue an Bord zu überwachen. Als die Figur eines Morgens verschwunden ist, ist guter Rat teuer ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
