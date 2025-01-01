Magnum
Folge 21: Fotografenpech
46 Min.Ab 6
Magnum ist extrem sauer auf die Fotografin Shelly Faraday, die sein Auto gerammt hat. Ihre Entschuldigung, sie sei auf der Flucht gewesen, beeindruckt den Privatdetektiv zunächst kein bisschen. Doch dann wird schnell klar, dass Shelly durch Zufall einen Mann abgelichtet hat, der Wert darauf legt, für tot gehalten zu werden. Ein neuer Fall für den smarten Privatdektiv ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH