Staffel 7Folge 16
Folge 16: Rückblenden

46 Min.Ab 12

Mit Magnums Karriere als Privatdetektiv scheint es bergab zu gehen. Von seinem letzten Fall wurde er abgezogen, und seine Gläubiger rennen ihm die Tür ein. Magnum muss wieder zu sich finden und plant einen Trip in die Einsamkeit. Doch bei einem Bergaufstieg wird er von einem giftigen Tausendfüßler gebissen. In einem Fieberwahn träumt er allerhand kuriose Sachen - doch wird er auch rechtzeitig gefunden, damit die Vision seiner eigenen Beerdigung nicht wahr wird?

