Magnum

Reich, berühmt und einsam

NBCUniversalStaffel 7Folge 20vom 27.07.2024
Folge 20: Reich, berühmt und einsam

46 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 6

Magnum plant ein romantisches Wochenende mit seiner Verlobten Cynthia, doch mitten in die Vorbereitung platzt Andrea, eine seiner Klientinnen. Andrea will Magnum engagieren, denn sie glaubt, der Pornofilmproduzent Danny Nathan tötet seine Darstellerinnen. Magnum geht der Sache auf den Grund, doch schon bald erfährt Nathan von den Nachforschungen des Privatdetektivs. Er setzt einen Schlägertrupp auf ihn an ...

