Magnum
Folge 9: Konkurrenz vom Festland
47 Min.Ab 12
Robin Masters Gäste wurden Opfer eines Anschlags. Die beiden bestehen darauf, dass die Krimiautorin Jessica Fletcher der Sache auf den Grund geht. Thomas Magnum sieht dies gar nicht gerne - will er sich doch nicht auf seiner Heimatinsel ins Handwerk pfuschen lassen. Doch schon bald merkt er, dass die Autorin äußerst nett zu ihm ist und ihn bei den Recherchen mit einbezieht ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH