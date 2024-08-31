Magnum
Folge 13: Die Lösung - Teil 2
44 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Mit Hilfe von Lt. Maggie Poole versucht Magnum herauszufinden, ob seine Tochter Lily noch am Leben ist. Überraschend erscheint sein Großvater auf Hawaii, um mit ihm über die Vergangenheit zu reden. Magnum fasst einen Entschluss: Er kündigt seine Stellung bei Robin Masters. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Als er seiner kleinen Tochter Lily überraschend gegenübersteht, weiß Magnum endlich, was zu tun ist. Aber vorher will er noch einige Dinge zum Abschluss bringen ...
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH