Magnum

Ein Mädchen namens Sue

Staffel 8Folge 7
Ein Mädchen namens Sue

Ein Mädchen namens SueJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 7: Ein Mädchen namens Sue

45 Min.Ab 6

Magnum soll für Melissa Wainwright den Tod ihres Vaters William untersuchen. Sie glaubt, dass ihr Bruder Arthur etwas damit zu tun hat und im Besitz des Testaments ist. Bei seinen Ermittlungen trifft Magnum auf Susan Johnson, frisch gebackene Absolventin der Schule für Privatdetektive. Arthur hat sie beauftragt, ebenfalls nach dem vermissten Testament zu suchen. Er glaubt nämlich wiederum, dass Melissa es gestohlen hat. Doch die Angelegenheit wird immer mysteriöser ...

