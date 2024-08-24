Ein Mann hält sein WortJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 8: Ein Mann hält sein Wort
45 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12
Der Killer Quang Ki steht wegen versuchten Mordes an Magnum vor Gericht, doch die Beweise gegen ihn sind mau. Zwar könnte Magnums Ex-Frau Michelle als Zeugin aussagen, aber Magnum möchte nicht, dass sie dadurch wieder in Gefahr gerät. Am Prozesstag schlägt der zuständige Richter den Fall nieder, und Quang Ki kommt frei. Zwei Tage später erhält Magnum eine Videokassette, die zeigt, wie Michelle und seine Tochter Lily ermordet werden ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH