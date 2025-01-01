Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Alte Freunde

NBCUniversalStaffel 5Folge 21
Alte Freunde

Alte FreundeJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 21: Alte Freunde

47 Min.Ab 12

Kaum ist Rabbi Asher Solomon auf Hawaii gelandet, wird er auch schon Opfer eines Überfalls: Dabei wird ihm die heilige Thora gestohlen. Magnum soll nun helfen, das wertvolle Stück wiederzufinden. Bei den Ermittlungen müssen sie jedoch bald feststellen, dass weitaus mehr Menschen in den Fall verstrickt sind, als zuvor angenommen. Sogar Lieutnant Tanaka hat etwas mit der Sache zu tun. Und: Einige der Beteiligten scheuen nicht vor Gewalt und Mord zurück!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen