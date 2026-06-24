Major Crimes
Folge 21: Zurück auf Anfang (3)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein wichtiger Zeuge wird mit einer Überdosis aufgefunden, doch Tao ist sich sicher, dass es kein Versehen, sondern Mord war. Der Verdacht fällt nach und nach auf Mark und seine Frau. Müssen die Ermittler nun wirklich gegen einen Kollegen vorgehen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen