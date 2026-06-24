Major Crimes
Folge 22: Zurück auf Anfang (4)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Der mysteriöse dritte Mann beschäftigt das Team immer noch. Doch sie haben eine Idee, wer es sein könnte, und gehen dieser Spur nach. Nach und nach ergibt alles immer mehr Sinn, und die Ermittler nähern sich rasant der Wahrheit ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen