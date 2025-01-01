Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
1 Staffel
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Der US-amerikanische Schauspieler Adam Richman besucht Restaurants in verschiedenen Orten der Vereinigten Staaten. Dort präsentiert er regionale Spezialitäten und Gepflogenheiten.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Scripps International Media Holdings LLC
