Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 24vom 14.11.2025
Russisches Steak-Roulette

Folge 24: Russisches Steak-Roulette

19 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Casey Webb stattet Deadwood, South Dakota, einen Besuch ab. In der alten Westernstadt wird ihm das örtliche Frittenbrot und ein ordentliches Schweinekotelett serviert. Zusätzlich nimmt er es mit einem beeindruckenden Rib-Eye-Steak und einem Berg an sieben Beilagen auf.

