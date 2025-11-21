Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 25vom 21.11.2025
Im Deli-Delirium

Im Deli-DeliriumJetzt kostenlos streamen

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

Folge 25: Im Deli-Delirium

19 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

In Scottsdale, Arizona, nascht Casey nicht nur von einer lateinamerikanischen Leckerei, dem Foodie wird außerdem ein Festmahl im Steinzeitlook serviert. Zu guter Letzt nimmt sich Casey eine monströse Platte voller Delikatessen vor.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
ProSieben MAXX

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

Alle 1 Staffeln und Folgen