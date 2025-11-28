Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 28vom 28.11.2025
Ein himmelhohes Sandwich

Folge 28: Ein himmelhohes Sandwich

19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Casey Webb stattet Cleveland, Ohio, einen Besuch ab. Dort verkostet der Allesesser ein riesiges Corned Beef und verdrückt zum Nachtisch einen zuckersüßen Karamelleisbecher. Sein Endgegner ist schließlich eine riesige Portion Gyros.

