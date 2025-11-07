Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 21vom 07.11.2025
Eisbecher des Grauens

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

Folge 21: Eisbecher des Grauens

19 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

In Mystic, Connecticut, probiert Casey Webb einen ganz besonderen Burger. Das Dessert lässt nicht lange auf sich warten: Der Foodie nimmt es zum Nachtisch mit einem gigantischen Eisbecher auf und stellt sich damit der Big-Kahuna-Challenge.

Man vs. Food - Die XXL-Challenge!
Man vs. Food - Die XXL-Challenge!

