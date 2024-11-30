Zum Inhalt springenBarrierefrei
Manhunt

Folge 2

Manhunt
Staffel 1Folge 2vom 30.11.2024
Folge 2

Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen

Manhunt

Folge 2: Folge 2

47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Colin Sutton und sein Team versuchen den Halter des weißen Lieferwagens, den sie entdeckt haben, anhand einer umfangreichen Auswertung von Videoaufnahmen zu identifizieren. Doch es gibt 25 Lieferwagen, die infrage kommen – die Suche gleicht der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Eine Zeugenaussage könnte eine neue heiße Spur liefern.

