Manhunt
Folge 2: Folge 2
47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Colin Sutton und sein Team versuchen den Halter des weißen Lieferwagens, den sie entdeckt haben, anhand einer umfangreichen Auswertung von Videoaufnahmen zu identifizieren. Doch es gibt 25 Lieferwagen, die infrage kommen – die Suche gleicht der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Eine Zeugenaussage könnte eine neue heiße Spur liefern.
Alle Staffeln im Überblick
Manhunt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Krimi-Drama, Thriller, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Buffalo Pictures, Magellanic Media, Grace Mount Media