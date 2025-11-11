Married to Real Estate
Folge vom 11.11.2025: Alles unter einem Dach
44 Min.Folge vom 11.11.2025
Nach vielen Jahren der Familienarbeit steht für eine Frau ein neuer Lebensabschnitt bevor. Mit Unterstützung von Egypt und Mike überlegt sie, ob sie ihr jetziges Haus renovieren oder in ein kleineres Townhome ziehen soll. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile und spiegeln ihre veränderten Bedürfnisse wider. Am Ende geht es um die richtige Entscheidung für die nächste Lebensphase.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
