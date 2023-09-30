Married to Real Estate
Folge vom 30.09.2023: Das Farmhaus
44 Min.Folge vom 30.09.2023
Justin und Stephanie erwarten ihre zweite Tochter und wollen ihre Kinder in einem traumhaften Farmhaus großziehen. Sie wünschen sich die Nähe zur Stadt und zu Stephanies Familie und bitten Egypt um Hilfe bei der Suche nach einem Haus, das 45 Minuten von der Hektik Atlantas entfernt in der ruhigen Stadt Canton liegt. Ihr Traum ist viel Land und ein Einzugstermin vor der Geburt. Egypt findet das perfekte Anwesen und bringt es mit einigen durchdachten Änderungen auf den neuesten Stand. Währenddessen beginnen Egypt und Mike, inspiriert von der Vision der beiden für einen Lebensstil auf dem Bauernhof, mit den Vorbereitungen für ihren eigenen Garten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.