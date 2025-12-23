Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 23.12.2025
44 Min.
Folge vom 23.12.2025

Eine Familie zieht aus New York in die Nähe von Atlanta, um sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. Mit einem Budget von 70.000 Dollar für die Renovierung planen Egypt und Mike eine moderne, funktionale Umgestaltung. Sie schaffen ein Zuhause, das urbanen Stil mit dem Gefühl von Raum und Freiheit verbindet.

