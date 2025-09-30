Married to Real Estate
Folge vom 30.09.2025: Ein Haus zum Entspannen
44 Min.Folge vom 30.09.2025
Eine Familie, die mit zwei Kindern und der Mutter zusammenlebt, stößt in ihrem bisherigen Zuhause an ihre Grenzen. Sie sehnen sich nach mehr Platz und einem Haus mit Charakter, das Ruhe und Wohlgefühl ausstrahlt. Egypt und Mike finden in Roswell eine passende Immobilie, die zwar zunächst steril wirkt, aber großes Potenzial hat. Mit einer modernen Küche und einem hellen Yoga-Raum wollen sie das Haus in einen persönlichen Rückzugsort verwandeln, der der Familie neue Leichtigkeit schenkt.
