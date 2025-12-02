Married to Real Estate
Folge vom 02.12.2025: Residenz mit Charme
45 Min.Folge vom 02.12.2025
Nach elf Umzügen sucht ein Paar in Sandy Springs, Georgia, endlich sein dauerhaftes Zuhause. Egypt und Mike verwandeln ein Haus aus den 1980er-Jahren in eine elegante Residenz mit warmen Materialien, natürlichen Akzenten und viel Liebe zum Detail. Das Ergebnis ist ein stilvoller Ort, der den Traum vom Ankommen wahr werden lässt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.