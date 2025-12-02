Zum Inhalt springenBarrierefrei
Married to Real Estate

Residenz mit Charme

HGTVFolge vom 02.12.2025
Residenz mit Charme

Residenz mit CharmeJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 02.12.2025: Residenz mit Charme

45 Min.Folge vom 02.12.2025

Nach elf Umzügen sucht ein Paar in Sandy Springs, Georgia, endlich sein dauerhaftes Zuhause. Egypt und Mike verwandeln ein Haus aus den 1980er-Jahren in eine elegante Residenz mit warmen Materialien, natürlichen Akzenten und viel Liebe zum Detail. Das Ergebnis ist ein stilvoller Ort, der den Traum vom Ankommen wahr werden lässt.

