Married to Real Estate
Folge vom 09.12.2025: Immobilie mit Ausblick
45 Min.Folge vom 09.12.2025
Ein Hausbesitzer möchte das Mid-Century-Haus seines Patenonkels in neuem Glanz erstrahlen lassen. Egypt und Mike übernehmen die Neugestaltung, erweitern die Küche und schaffen ein offenes, helles Wohnkonzept. Unerwartete Herausforderungen beim Umbau erfordern schnelle Lösungen, doch das Ergebnis verbindet Geschichte und modernen Stil auf elegante Weise.
