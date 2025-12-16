Married to Real Estate
Folge vom 16.12.2025: Das Zeitrennen
44 Min.Folge vom 16.12.2025
Als ein Paar einen Familiensitz im Südwesten Atlantas erbt, steht für die beiden fest, dass daraus ihr neues Zuhause werden soll. Doch bevor ihr Baby zur Welt kommt, muss die in die Jahre gekommene Immobilie komplett renoviert werden. Während Egypt ihre Design-Vision einbringt, übernimmt Mike mit seinem Team die handwerkliche Umsetzung. Doch kaum starten die Abrissarbeiten, zeigen sich verborgene Probleme und der Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
