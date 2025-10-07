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Married to Real Estate

Die Lady-Lounge

HGTVFolge vom 07.10.2025
Die Lady-Lounge

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Married to Real Estate

Folge vom 07.10.2025: Die Lady-Lounge

45 Min.Folge vom 07.10.2025

Eine frisch geschiedene Frau möchte ihr Leben neu ordnen und sucht nach einem Zuhause, das ihr Zuversicht und Geborgenheit gibt. Egypt und Mike entwerfen einen modernen Grundriss, der Platz für Gäste bietet und zugleich persönliche Rückzugsmöglichkeiten schafft. Ziel ist es, ein Zuhause zu kreieren, das ihre Selbstständigkeit unterstreicht und ihr einen echten Neuanfang ermöglicht.

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