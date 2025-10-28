Zum Inhalt springenBarrierefrei
Married to Real Estate

Von Virginia nach Atlanta

Von Virginia nach Atlanta

Married to Real Estate

Folge vom 28.10.2025: Von Virginia nach Atlanta

44 Min.Folge vom 28.10.2025

Eine Familie möchte ihr Zuhause in Virginia hinter sich lassen und in Alpharetta, Georgia, einen Neuanfang wagen. Mit Kind und Kegel brauchen sie ein Haus, das gleichermaßen friedlich und charmant ist. Egypt und Mike helfen dabei, den perfekten Ort zu finden und zu gestalten – eine Mischung aus Funktionalität, Wärme und Eleganz.

