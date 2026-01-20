Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 20.01.2026: Das Vermächtnis der Großeltern

44 Min.Folge vom 20.01.2026

Ein Paar erbt ein 60er-Jahre-Haus in bester Lage, doch die Räume sind seit Jahrzehnten unverändert. Egypt und Mike wollen den ursprünglichen Charme bewahren und gleichzeitig eine moderne, großzügige Lösung für die gesamte Familie schaffen. Alte Materialien und neue Ideen verschmelzen zu einem Zuhause, das Vergangenheit und Zukunft verbindet.

