Frische Farben für neue RäumeJetzt kostenlos streamen
Married to Real Estate
Folge vom 09.09.2023: Frische Farben für neue Räume
44 Min.Folge vom 09.09.2023
Jake und Ashley ziehen berufsbedingt um und wünschen sich ein Haus in Roswell, Georgia, weil die Stadt viele Aktivitäten im Freien bietet und familienfreundlich ist. Dementsprechend ist das Angebot an Häusern begrenzt und teuer. Mit einem neugeborenen Baby, drei Hunden und ihrem baldigen Arbeitsbeginn in Georgia müssen Egypt und Mike in kurzer Zeit hohe Erwartungen erfüllen. Egypt findet ein Haus in perfekter Lage, aber es muss erheblich renoviert werden, einschließlich des Entfernens einiger tragender Wände, um das offene Konzept des Traumhauses des Paares zu schaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.