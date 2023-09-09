Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Married to Real Estate

Frische Farben für neue Räume

HGTVFolge vom 09.09.2023
Frische Farben für neue Räume

Frische Farben für neue RäumeJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 09.09.2023: Frische Farben für neue Räume

44 Min.Folge vom 09.09.2023

Jake und Ashley ziehen berufsbedingt um und wünschen sich ein Haus in Roswell, Georgia, weil die Stadt viele Aktivitäten im Freien bietet und familienfreundlich ist. Dementsprechend ist das Angebot an Häusern begrenzt und teuer. Mit einem neugeborenen Baby, drei Hunden und ihrem baldigen Arbeitsbeginn in Georgia müssen Egypt und Mike in kurzer Zeit hohe Erwartungen erfüllen. Egypt findet ein Haus in perfekter Lage, aber es muss erheblich renoviert werden, einschließlich des Entfernens einiger tragender Wände, um das offene Konzept des Traumhauses des Paares zu schaffen.

Alle verfügbaren Folgen